К пожизненному сроку могут приговорить родителей погибшей в Вологде девочки

Родителям погибшей от истощения в Вологде девочки грозит пожизненный срок К пожизненному сроку могут приговорить родителей погибшей в Вологде девочки

Москва27 ноя Вести.Родителям погибшей в Вологде девочки может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Вологодской области.

Санкцией статьи 105 УК РФ, части 2, пункт "в", по которой возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы заявили в ведомстве

Накануне вечером родителей ребенка задержали, но им пока не предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что в больницу в Вологде поступили 11 детей в состоянии истощения – все из одной семьи. Одну девочку врачи спасти не смогли, а ее брат до сих пор находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Остальные пациенты остаются в общесоматических отделениях.