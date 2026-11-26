Родители погибшей от истощения девочки в Вологде задержаны

В Вологде задержали родителей погибшей от истощения пятилетней девочки Родители погибшей от истощения девочки в Вологде задержаны

Москва26 ноя Вести.Родители, чьи дети оказались в больнице из-за голодания, задержаны в Вологде. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в многодетной семье в Вологде, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, погибла от истощения пятилетняя девочка, семилетний мальчик госпитализирован в истощенном состоянии. На данный момент в больнице находятся девять детей.

Были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности.

Родители задержаны в порядке статей 91-92 УПК РФ отмечается в сообщении

Семья состояла на профилактическом учете и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.