Москва26 нояВести.Родители, чьи дети оказались в больнице из-за голодания, задержаны в Вологде. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в многодетной семье в Вологде, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, погибла от истощения пятилетняя девочка, семилетний мальчик госпитализирован в истощенном состоянии. На данный момент в больнице находятся девять детей.
Были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности.
Родители задержаны в порядке статей 91-92 УПК РФотмечается в сообщении
Семья состояла на профилактическом учете и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.