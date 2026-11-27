СК: родители признали, что истощенная девочка умерла у них дома Родители девочки, погибшей от истощения в Вологде: ребенок умер дома

Москва27 ноя Вести.Многодетные родители, в семье которых скончалась от истощения пятилетняя девочка, признали, что ребенок умер у них дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Вологодской области.

По закону обвинение матери и отцу должно быть предъявлено в течение 10 суток с момента избрания меры пресечения.

Они признают, что ребенок умер у них дома. Отношение к (своей) вине им предстоит выразить при допросе в качестве обвиняемых после предъявления им обвинения … И мать, и отец ведут себя примерно одинаково сказали в ведомстве

Оба родителя погибшего ребенка были задержаны накануне. Ранее сообщалось, что в больницу в Вологде поступили 11 детей из одной семьи в состоянии истощения. Одну девочку врачи спасти не смогли, а ее брат до сих пор находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Остальные пациенты остаются в общесоматических отделениях.

Всего в многодетной семье воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних.

В отношении матери и отца возбудили уголовные дела по факту смерти малолетней и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае, если вина родителей будет доказана, им может грозить пожизненный срок.

Семья состояла на профилактическом учете и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.