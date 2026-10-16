После обрушения лестницы в жилом доме в Кургане прокуратура начала проверку

В пятиэтажке Кургана рухнула лестница между первым этажом и подвалом После обрушения лестницы в жилом доме в Кургане прокуратура начала проверку

Москва16 окт Вести.В подъезде жилого дома в Кургане обрушилась лестница, областной прокурор Владислав Московских поручил организовать проверку, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.

По предварительной информации, в подъезде жилого дома по ул. Савельева, 6 в г. Кургане на первом этаже произошло обрушение лестничного марша говорится в публикации

Областной прокурор поручил выяснить все обстоятельства происшествия, дать правовую оценку законности деятельности ответственных должностных лиц за содержание и ремонт жилого дома.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, специалисты Управления по делам ГО и ЧС Кургана, а также полицейские. Для координации работы ведомств на место выехал заместитель прокурора Кургана Антон Пикалов.

В МЧС уточнили, что обвалилась лестница между первым этажом и подвалом в четвертом подъезде пятиэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал.