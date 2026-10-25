Прокуратура начала проверку после падения ребенка с 8 этажа в Ульяновске

Инцидентом с падением ребенка с 8 этажа в Ульяновске занялась прокуратура Прокуратура начала проверку после падения ребенка с 8 этажа в Ульяновске

Москва25 окт Вести.Прокуратура начала проверку после падения 5-летней девочки с высоты 8 этажа в Ульяновске. Ребенок выжил, она находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Железнодорожного района... организовала проверку соблюдения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел 24 октября, в субботу. Девочка выпала из окна высотки. Подробности о ее состоянии и степени полученных травм не уточняются.