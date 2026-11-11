В Москве малолетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже

В Москве погибла малолетняя девочка, выпавшая из окна квартиры В Москве малолетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже

Москва11 ноя Вести.В Москве из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома в Большом Кондратьевском переулке выпала маленькая девочка. Она погибла. Об этом сообщила прокуратура столицы на платформе MAX.

Из окна квартиры 8-го этажа жилого дома в Большом Кондратьевском пер. выпал малолетний ребенок. Девочка 2022 г.р. скончалась говорится в публикации

Предварительно установлено: отец в тот момент был с девочкой в квартире, но на какое-то время оставил ее без присмотра.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.