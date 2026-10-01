Москва1 октВести.Ребенок 2025 года рождения погиб, выпав из окна квартиры на 23 этаже на Новочеремушкинской улице в Москве. Предварительно, в момент трагедии малыш остался на непродолжительное время без присмотра, сообщает прокуратура столицы в MAX.
Ребенок скончался на месте.
Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуреотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что ребенок упал на козырек подъезда.