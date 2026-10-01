Выпавший из окна на 23 этаже в Москве ребенок погиб, оставшись без присмотра

Погибший в Москве ребенок выпал из окна, оставшись без присмотра Выпавший из окна на 23 этаже в Москве ребенок погиб, оставшись без присмотра

Москва1 окт Вести.Ребенок 2025 года рождения погиб, выпав из окна квартиры на 23 этаже на Новочеремушкинской улице в Москве. Предварительно, в момент трагедии малыш остался на непродолжительное время без присмотра, сообщает прокуратура столицы в MAX.

Ребенок скончался на месте.

Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что ребенок упал на козырек подъезда.