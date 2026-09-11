Москва11 сенВести.В Якутске выясняют обстоятельства гибли семилетней девочки, упавшей с балкона девятиэтажного жилогоо дома, организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Трагедия произошла на проспекте Николаева.
Предварительно установлено, что семилетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, вышла на балкон и выпала с 9 этажа дома по пр. М. Николаева г. Якутскасказано в сообщении
В ходе проверки прокуратура оценит причины и условия гибели ребенка. Также надзорное ведомство контролирует ход и результат процессуальной проверки по факту произошедшего.