Семилетняя девочка выпала с балкона многоэтажки в Якутске и погибла

Ребенок погиб в Якутске, упав с девятого этажа Семилетняя девочка выпала с балкона многоэтажки в Якутске и погибла

Москва11 сен Вести.В Якутске выясняют обстоятельства гибли семилетней девочки, упавшей с балкона девятиэтажного жилогоо дома, организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Трагедия произошла на проспекте Николаева.

Предварительно установлено, что семилетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, вышла на балкон и выпала с 9 этажа дома по пр. М. Николаева г. Якутска сказано в сообщении

В ходе проверки прокуратура оценит причины и условия гибели ребенка. Также надзорное ведомство контролирует ход и результат процессуальной проверки по факту произошедшего.