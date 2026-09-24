Трехлетняя девочка погибла при падении из окна 11-го этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась насмерть при падении с 11-го этажа Трехлетняя девочка погибла при падении из окна 11-го этажа в Екатеринбурге

Москва24 сен Вести.В Екатеринбурге трехлетняя девочка получила смертельные травмы, выпав из окна 11-го этажа. Ребенок погиб на месте. Об этом сообщает ГСУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 23 сентября, в среду, на улице Академика Ландау.

По предварительным данным, ребенок, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже многоквартирного дома. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают детали и все обстоятельства случившегося.