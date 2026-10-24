Москва24 октВести.Девочка выпала из окна 8-го этажа в Ульяновске — полиция работает на месте происшествия. Об этом сообщило УМВД России по Ульяновской области.
В правоохранительные органы информация о происшествии поступила из медучреждения.
Предварительно … , 5-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа многоквартирного дома, расположенного в Железнодорожном районе … В настоящее время ребенок находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощьговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все детали.