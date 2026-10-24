В Ульяновске 5-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа

Ребенок выпал из окна 8-го этажа в Ульяновске В Ульяновске 5-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа

Москва24 окт Вести.Девочка выпала из окна 8-го этажа в Ульяновске — полиция работает на месте происшествия. Об этом сообщило УМВД России по Ульяновской области.

В правоохранительные органы информация о происшествии поступила из медучреждения.

Предварительно … , 5-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа многоквартирного дома, расположенного в Железнодорожном районе … В настоящее время ребенок находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все детали.