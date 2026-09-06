Москва6 сенВести.В Туве спасатели эвакуировали девочку-подростка, которая выпала из окна с высоты четвертого этажа. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.
Сегодня, 6 сентября в 09.05, поступило сообщение о падении человека с высоты по улице Кечил-оола города Кызыла. По прибытии на место спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России выяснилось, что 15-летняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома и приземлилась на крышу пристроенного аптечного пунктаговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Спасатели иммобилизовали и зафиксировали подростка на жестких носилках, после чего максимально аккуратно спустили с высоты и передали медикам скорой помощи.