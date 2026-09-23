Москва23 сенВести.В Улан-Удэ из окна третьего этажа одной из городских школ выпала старшеклассница. Об этом сообщает прокуратура Бурятии.
Инцидент произошел днем 23 сентября, в среду.
Ученица 11 класса одной из школ Улан -Удэ выпала из окна третьего этажа образовательного учреждения. Подросток госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ей оказывается медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности о состоянии школьницы не приводятся. По факту организована проверка.