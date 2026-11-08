В Челябинске возбудили дело по факту обрушения потолка в жилом доме

В Челябинске в жилом доме обрушился потолок, возбуждено дело В Челябинске возбудили дело по факту обрушения потолка в жилом доме

Москва8 ноя Вести.Следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по факту обрушения потолка в жилом доме Челябинска. Об этом в MAX сообщает региональный следком.

Информация о происшествии в квартире дома №19 на Свердловском проспекте появилась в соцмедиа. В этот момент внутри находилась пожилая женщина.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан) говорится в сообщении

В настоящее время следователи запросили документацию о техническом состоянии дома, его содержании и обслуживании. Также проверяется исполнение управляющей организацией своих обязанностей.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин обрушения.