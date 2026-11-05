Москва5 нояВести.В Челябинске в результате пожара в квартире жилого дома погибла женщина. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
В ночное время сотрудники МЧС России работали на пожаре в жилом доме по улице Гагарина: горела квартира на 5-м этаже. При проникновении внутрь обнаружен очаг пожара - диван. На нем находилась женщина без признаков жизниуточняется в канале ведомства в MAX
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Эвакуация жителей подъезда не потребовалась. Причина пожара устанавливается.