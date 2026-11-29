Вице-спикер Госдумы прокомментировала трагедию с гибелью ребенка в Вологде Анна Кузнецова считает необходимым обсудить трагедию в Вологде на правкомиссии

Москва29 ноя Вести.В адрес вице-премьера России Дмитрия Чернышенко направлено депутатское обращение с просьбой рассмотреть на правительственной комиссии по делам несовершеннолетних трагедию в Вологде, где в многодетной семье от истощения умерла 5-летняя девочка. Об этом сообщила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова.

Считаем необходимым на правительственной комиссии разобрать трагедию в Вологодской области с участием профильных ведомств. Мы обратились в правительство к председателю Комиссии Дмитрию Николаевичу Чернышенко в связи с трагедией на Вологодчине. Пятилетняя малышка погибла, ее братика - едва спасли… отметила парламентарий в своем Telegram-канале

Вице-спикер Госдумы также проинформировала, что направлено также обращение в Генпрокуратуру для проверки системы профилактики в Вологодской области, а также в Рособрнадзор с просьбой оценить деятельность местных органов опеки и попечительства.

Ранее стало известно, что в многодетной семье в Вологде, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, погибла от истощения 5-летняя девочка, 7-летний мальчик госпитализирован в истощенном состоянии. На данный момент в больнице находятся девять детей. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности. Вологодский городской суд отправил родителей под стражу на два месяца.