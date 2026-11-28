Мать, подозреваемая в убийстве 5-летней дочери в Вологде, заключена под стражу Суд Вологды арестовал мать девочки, погибшей от истощения

Москва28 ноя Вести.Суд арестовал мать пятилетней девочки, погибшей от истощения в Вологде, сообщили в пресс-службе судов Вологодской области в MAX.

Заседание проходило в закрытом судебном режиме. Такое решение было принято в связи с тем, что исследованию подлежали сведения о частной жизни подозреваемой и ее несовершеннолетних детей, а также составляющие врачебную тайну несовершеннолетних.

Завершено рассмотрение ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении 38-летней вологжанки, подозреваемой в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Суд … избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 25 января 2027 года сказано в сообщении

Мера пресечения в отношении отца погибшего ребенка была избрана ранее.

Всего в многодетной семье воспитывались 12 детей, 11 из них – несовершеннолетние. Семилетний брат погибшей до сих пор находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Остальные пациенты остаются в общесоматических отделениях.

По версии следствия, родители девочки на протяжении длительного времени умышленно лишали ее приема пищи. В ближайшее время их направят на психиатрическую экспертизу.