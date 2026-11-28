Москва28 нояВести.Отца погибшей от истощения пятилетней девочки из Вологды заключили под стражу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в MAX.
Вологодский городской суд, исследовав представленные материалы и данные о личности подозреваемого, постановил: избрать в отношении 38-летнего местного жителя — отца погибшей девочки — меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 25 января 2027 годаговорится в сообщении
Аналогичное ходатайство в отношении матери рассмотрят позже.
По данным следствия, родители, жившие в квартире на улице Михаила Поповича, долго лишали дочь приема пищи. В итоге ребенок умер от голода. Возбуждено уголовное дело по п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).