Под стражу заключили отца погибшей от истощения в Вологде девочки

Многодетного отца, чья дочь погибла от истощения в Вологде, арестовали Под стражу заключили отца погибшей от истощения в Вологде девочки

Москва28 ноя Вести.Отца погибшей от истощения пятилетней девочки из Вологды заключили под стражу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в MAX.

Вологодский городской суд, исследовав представленные материалы и данные о личности подозреваемого, постановил: избрать в отношении 38-летнего местного жителя — отца погибшей девочки — меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 25 января 2027 года говорится в сообщении

Аналогичное ходатайство в отношении матери рассмотрят позже.

По данным следствия, родители, жившие в квартире на улице Михаила Поповича, долго лишали дочь приема пищи. В итоге ребенок умер от голода. Возбуждено уголовное дело по п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).