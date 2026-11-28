Суд изберет меру пресечения маме девочки из Вологды, погибшей от истощения

В Вологде изберут меру пресечения маме погибшей от истощения девочки Суд изберет меру пресечения маме девочки из Вологды, погибшей от истощения

Москва28 ноя Вести.В субботу, 28 ноября, суд изберет меру пресечения матери пятилетней девочки, погибшей от истощения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

38-летняя вологжанка подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) сказано в публикации пресс-службы в MAX

Ранее суд постановил заключить под стражу отца ребенка.

Накануне, 27 сентября, СУ СК РФ по Вологодской области сообщал, что вологодских родителей направят на психиатрическую экспертизу. Также в отношении них назначены судебно-медицинские экспертизы.