Москва28 нояВести.В субботу, 28 ноября, суд изберет меру пресечения матери пятилетней девочки, погибшей от истощения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Судебное заседание проходит в закрытом режиме.
38-летняя вологжанка подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии)сказано в публикации пресс-службы в MAX
Ранее суд постановил заключить под стражу отца ребенка.
Накануне, 27 сентября, СУ СК РФ по Вологодской области сообщал, что вологодских родителей направят на психиатрическую экспертизу. Также в отношении них назначены судебно-медицинские экспертизы.