В Вологде приступили к рассмотрению меры пресечения для отца погибшей девочки

В Вологде суд рассматривает арест отца девочки, погибшей от истощения В Вологде приступили к рассмотрению меры пресечения для отца погибшей девочки

Москва28 ноя Вести.В Вологодском суде начали рассматривать ходатайство следствия о заключении под стражу 38-летнего жителя Вологды. Мужчину подозревают в убийстве собственной дочери. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области на платформе MAX.

В Вологодском городском суде началось рассмотрение ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего жителя Вологды - отца погибшей девочки, подозреваемого в убийстве ребенка говорится в публикации

По данным следствия, родители пятилетней девочки, жившие в квартире на улице Михаила Поповича, долгое время, вплоть до 26 ноября 2026 года, намеренно не кормили ее. Из-за этого организм ребенка дошел до крайнего истощения, что и привело к смерти.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Аналогичное ходатайство о мере пресечения для матери девочки рассмотрят позже.