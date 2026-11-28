Суд в Вологде рассматривает арест матери, чья дочь умерла от истощения

Суд рассматривает арест матери девочки, умершей от истощения в Вологде Суд в Вологде рассматривает арест матери, чья дочь умерла от истощения

Москва28 ноя Вести.В Вологде суд рассматривает ходатайство об аресте многодетной матери, чья дочь на днях погибла от истощения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в MAX.

Прямо сейчас рассматривается ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери 5-летней девочки, погибшей в Вологде говорится в сообщении

Уточняется, что 38-летнюю женщину подозревают в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее отца девочки арестовали. По данным следствия, родители долго лишали дочь приема пищи, что и привело к ее смерти.