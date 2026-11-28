Москва28 нояВести.В Вологде суд рассматривает ходатайство об аресте многодетной матери, чья дочь на днях погибла от истощения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в MAX.
Прямо сейчас рассматривается ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери 5-летней девочки, погибшей в Вологдеговорится в сообщении
Уточняется, что 38-летнюю женщину подозревают в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Ранее отца девочки арестовали. По данным следствия, родители долго лишали дочь приема пищи, что и привело к ее смерти.