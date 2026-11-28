Мать и отец могли намеренно лишать пищи погибшую от истощения в Вологде дочь

Родители погибшей в Вологде девочки могли специально морить ее голодом Мать и отец могли намеренно лишать пищи погибшую от истощения в Вологде дочь

Москва28 ноя Вести.Родители могли намеренно лишать еды девочку, погибшую от истощения в Вологде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в MAX.

По версии следствия, родители 5-летней девочки, проживавшие в одной из квартир на улице Михаила Поповича в Вологде, на протяжении длительного времени, вплоть до 26 ноября 2026 года, умышленно лишали малолетнюю приема пищи говорится в сообщении

В итоге ребенок умер.

По факту трагедии возбудили уголовное дело. Мать и отец подозреваются в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Отца уже заключили под стражу, ходатайство об аресте матери сейчас рассматривает суд.