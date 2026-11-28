Заседание суда по делу умершей от истощения девочки в Вологде было закрытым

Суд в Вологде закрыл заседание по делу умершей от истощения девочки Заседание суда по делу умершей от истощения девочки в Вологде было закрытым

Москва28 ноя Вести.Вопрос об аресте отца умершей от истощения 5-летней девочки в Вологде рассматривался в закрытом режиме, сообщает пресс-служба судов Вологодской области в MAX.

Такое решение было принято в связи с тем, что исследованию подлежали сведения о частной жизни подозреваемого и его несовершеннолетних детей, а также составляющие врачебную тайну несовершеннолетних.

Судебное заседание по резонансному делу состоялось сегодня, 28 ноября. Как полагает следствие, родители малолетней девочки на протяжении длительного времени умышленно лишали ее приема пищи.

Ходатайство органов предварительного следствия рассматривалось в закрытом судебном заседании говорится в публикации

Суд принял решение заключить 38-летнего отца погибшей девочки под стражу до 25 января 2027 года. Сегодня же должно состояться рассмотрение аналогичного ходатайства в отношении матери скончавшегося ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии".

Ранее сообщалось, что в этой вологодской семье воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних. Жили они в антисанитарных условиях. Пятилетняя девочка умерла от истощения, ее 7-летний брат госпитализирован в истощенном состоянии.