Семилетний мальчик из Вологодской области остается в тяжелом состоянии Состояние семилетнего ребенка из многодетной семьи в Вологде стабильно тяжелое

Москва28 ноя Вести.Состояние семилетнего мальчика из Вологодской области остается стабильно тяжелым. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в мессенджере MAX.

Сейчас главное оказать необходимую помощь. Состояние семилетнего ребенка пока оценивается как стабильно тяжелое. Будем молиться о скорейшем выздоровлении написала Мария Львова-Белова

Она призвала не спешить с выводами о причинах трагедии, отметив, что сейчас проводятся следственные действия, а родителей проверяют медики. Первоочередная задача, по словам омбудсмена, - помочь пострадавшим.

С детьми занимаются психологи, для них готовят документы на санаторно-курортное лечение. Пока школьники не вернулись к учебе, их будут учить по индивидуальному плану, чтобы не прерывать образование.

Ранее сообщалось, что в Вологде от истощения умерла пятилетняя девочка из многодетной семьи, а ее семилетнего брата увезли в больницу в таком же состоянии. Всего госпитализировали девять детей.

Семья состояла на профилактическом учете, в ней росли 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. Сейчас решают вопрос об изъятии детей и помещении их в специализированные учреждения. Возбуждены уголовные дела об убийстве и о ненадлежащем исполнении обязанностей службами профилактики.