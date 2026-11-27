В Вологде истощенный мальчик из многодетной семьи остается в реанимации

Мальчик, голодавший в многодетной семье в Вологде, остается в реанимации В Вологде истощенный мальчик из многодетной семьи остается в реанимации

Москва27 ноя Вести.Истощенный семилетний мальчик, воспитывавшийся в многодетной семье в Вологде, остается в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Вологодской области.

Ранее стало известно, что пятилетняя дочь многодетных родителей в Вологде умерла от истощения. Еще девять детей находятся в больнице.

Всего в семье, состоящей на профилактическом учете, воспитываются 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних.

Семилетний мальчик находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильное отмечается в сообщении

Остальные дети находятся под круглосуточным наблюдением медработников.

Родителей детей задержали. Были возбуждены уголовные дела.