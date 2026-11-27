Москва27 нояВести.Истощенный семилетний мальчик, воспитывавшийся в многодетной семье в Вологде, остается в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Вологодской области.
Ранее стало известно, что пятилетняя дочь многодетных родителей в Вологде умерла от истощения. Еще девять детей находятся в больнице.
Всего в семье, состоящей на профилактическом учете, воспитываются 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних.
Семилетний мальчик находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильноеотмечается в сообщении
Остальные дети находятся под круглосуточным наблюдением медработников.
Родителей детей задержали. Были возбуждены уголовные дела.