Москва28 нояВести.Следствие определяет круг лиц, чьи действия могли привести к халатности в деле о смерти от истощения пятилетней девочки в Вологде. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по Вологодской области Татьяна Пестовская.
Круг лиц устанавливается в процессе расследования уголовного делаотметила Пестовская
Ранее сообщалось, что в антисанитарных условиях в семье воспитывались 12 детей, 11 из них - несовершеннолетние. Пятилетняя девочка умерла от истощения, а ее семилетнего брата госпитализировали в истощенном состоянии.
Возбуждены уголовные дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее стало известно, что многодетная семья, где от истощения погибла девочка, получала соцвыплаты.