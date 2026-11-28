В Вологде устанавливают круг лиц по делу о халатности после смерти девочки

В Вологде устанавливают круг лиц по делу погибшей от голода девочки В Вологде устанавливают круг лиц по делу о халатности после смерти девочки

Москва28 ноя Вести.Следствие определяет круг лиц, чьи действия могли привести к халатности в деле о смерти от истощения пятилетней девочки в Вологде. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по Вологодской области Татьяна Пестовская.

Круг лиц устанавливается в процессе расследования уголовного дела отметила Пестовская

Ранее сообщалось, что в антисанитарных условиях в семье воспитывались 12 детей, 11 из них - несовершеннолетние. Пятилетняя девочка умерла от истощения, а ее семилетнего брата госпитализировали в истощенном состоянии.

Возбуждены уголовные дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что многодетная семья, где от истощения погибла девочка, получала соцвыплаты.