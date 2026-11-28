Москва28 нояВести.Многодетной семье в Вологде, в которой от истощения умерла пятилетняя девочка и оказался в реанимации семилетний мальчик, предоставляли предусмотренные меры социальной поддержки, в том числе денежные выплаты и социально-бытовую помощь. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Семья, в которой воспитывались 12 детей, 11 из которых несовершеннолетние, состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий проживания и нерегулярного посещения детьми образовательных и медицинских учреждений.
Социальные работники помогали убирать квартиру. Последний визит состоялся 12 ноября. От предложенной продуктовой помощи семья отказываласьотмечается в сообщении в MAX
Оба родителя арестованы. Их девять детей остаются в больнице.
Глава региона подчеркнул, что ситуацию держат на особом контроле.