Многодетная семья, где от истощения погибла девочка, получала соцвыплаты Филимонов: семья погибшей от истощения девочки в Вологде получала соцвыплаты

Москва28 ноя Вести.Многодетной семье в Вологде, в которой от истощения умерла пятилетняя девочка и оказался в реанимации семилетний мальчик, предоставляли предусмотренные меры социальной поддержки, в том числе денежные выплаты и социально-бытовую помощь. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Семья, в которой воспитывались 12 детей, 11 из которых несовершеннолетние, состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий проживания и нерегулярного посещения детьми образовательных и медицинских учреждений.

Социальные работники помогали убирать квартиру. Последний визит состоялся 12 ноября. От предложенной продуктовой помощи семья отказывалась отмечается в сообщении в MAX

Оба родителя арестованы. Их девять детей остаются в больнице.

Глава региона подчеркнул, что ситуацию держат на особом контроле.