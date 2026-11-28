Москва28 нояВести.Семилетний мальчик, чья сестра умерла от истощения в Вологде, остается в реанимации. Жизнь ребенка вне опасности, сообщил в MAX губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Родители многодетной семьи, чьи дети проживали в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, арестованы. Всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из них – несовершеннолетние. Девять детей попали в больницу, пятилетняя девочка умерла от истощения.
Остальные дети находятся в Вологодской областной детской клинической больнице. Врачи обследовали каждого из них, их жизни ничто не угрожаетотметил глава региона
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ситуация на особом контроле. Все профильные службы взаимодействуют с правоохранительными органами.