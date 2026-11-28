Истощенный мальчик из многодетной семьи в Вологде в реанимации, угрозы жизни нет

Мальчик из многодетной семьи в Вологде остается в реанимации, угрозы жизни нет Истощенный мальчик из многодетной семьи в Вологде в реанимации, угрозы жизни нет

Москва28 ноя Вести.Семилетний мальчик, чья сестра умерла от истощения в Вологде, остается в реанимации. Жизнь ребенка вне опасности, сообщил в MAX губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Родители многодетной семьи, чьи дети проживали в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, арестованы. Всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из них – несовершеннолетние. Девять детей попали в больницу, пятилетняя девочка умерла от истощения.

Остальные дети находятся в Вологодской областной детской клинической больнице. Врачи обследовали каждого из них, их жизни ничто не угрожает отметил глава региона

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ситуация на особом контроле. Все профильные службы взаимодействуют с правоохранительными органами.