Москва28 нояВести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что ситуация с многодетной семьей в Вологде, где от истощения погибла пятилетняя девочка, а ее семилетний брат был госпитализирован в реанимацию, находится на особом контроле.
Всего в многодетной семье воспитывались 12 детей, 11 из них – несовершеннолетние. Девять детей попали в больницу. Семья состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий проживания и нерегулярного посещения детьми образовательных и медицинских учреждений.
Как отметил глава региона, семилетний мальчик остается в реанимации, угрозы его жизни нет. Остальные дети находятся в Вологодской областной детской клинической больнице, их жизни также вне опасности.
Семье предоставляли предусмотренные меры социальной поддержки, в том числе денежные выплаты и социально-бытовую помощь. Социальные работники помогали убирать квартиру. Последний визит состоялся 12 ноября. От предложенной продуктовой помощи семья отказываласьотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что родителей детей арестовали.