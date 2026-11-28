Филимонов: ситуация с истощенными детьми из многодетной семьи на особом контроле

Филимонов привел подробности по ситуации с истощенными детьми в Вологде Филимонов: ситуация с истощенными детьми из многодетной семьи на особом контроле

Москва28 ноя Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что ситуация с многодетной семьей в Вологде, где от истощения погибла пятилетняя девочка, а ее семилетний брат был госпитализирован в реанимацию, находится на особом контроле.

Всего в многодетной семье воспитывались 12 детей, 11 из них – несовершеннолетние. Девять детей попали в больницу. Семья состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий проживания и нерегулярного посещения детьми образовательных и медицинских учреждений.

Как отметил глава региона, семилетний мальчик остается в реанимации, угрозы его жизни нет. Остальные дети находятся в Вологодской областной детской клинической больнице, их жизни также вне опасности.

Семье предоставляли предусмотренные меры социальной поддержки, в том числе денежные выплаты и социально-бытовую помощь. Социальные работники помогали убирать квартиру. Последний визит состоялся 12 ноября. От предложенной продуктовой помощи семья отказывалась отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что родителей детей арестовали.