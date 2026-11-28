Родители погибшей от истощения девочки в Вологде не отрицают вину

Родители умершей от истощения девочки не отрицают причастность к смерти дочери Родители погибшей от истощения девочки в Вологде не отрицают вину

Москва28 ноя Вести.Родители, чья пятилетняя дочь умерла от истощения, а другие девять детей попали в больницу в Вологде, на допросе не отрицали свою причастность к смерти дочери. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

Ранее сообщалось что родители многодетной семьи арестованы.

Девять несовершеннолетних детей изъяты из семьи и находятся под медицинским наблюдением. Кроме того, расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики отмечается в сообщении

Всего в многодетной семье воспитывались 12 детей, 11 из них – несовершеннолетние. Семилетний брат погибшей до сих пор находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Семья состояла на профилактическом учете и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.

В ближайшее время родителей направят на психиатрическую экспертизу.