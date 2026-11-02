Ребенок сломал позвоночник в детской комнате фитнес-клуба в Уфе

В Уфе 8-летний мальчик сломал позвоночник в детской комнате фитнес-клуба Ребенок сломал позвоночник в детской комнате фитнес-клуба в Уфе

Москва2 ноя Вести.В Уфе 8-летний мальчик получил серьезную травму, упав с качелей в детской комнате местного фитнес-клуба. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

По предварительным данным, восьмилетний мальчик упал с качелей в детской комнате и получил компрессионные переломы трех позвонков… Проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Следственные органы намерены оценить обеспечение мер безопасности в клубе.