Москва2 нояВести.В Уфе 8-летний мальчик получил серьезную травму, упав с качелей в детской комнате местного фитнес-клуба. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.
По предварительным данным, восьмилетний мальчик упал с качелей в детской комнате и получил компрессионные переломы трех позвонков… Проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Следственные органы намерены оценить обеспечение мер безопасности в клубе.