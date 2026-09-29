В Уфе малолетний ребенок погиб, выпав из окна квартиры В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства гибели малолетнего ребенка

Москва29 сен Вести.В Уфе следователи устанавливают обстоятельства гибели малолетнего ребенка, который выпал из окна квартиры. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, 28 сентября во второй половине дня ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев выпал из окна квартиры, расположенной на 9 этаже многоквартирного дома в городе Уфе отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи.

В настоящее время следователи опрашивают родственников погибшего, а также очевидцев происшествия.