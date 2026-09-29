Ребенок разбился, выпав из окна 9 этажа в Уфе

Выпавший из окна 9 этажа в Уфе ребенок скончался в машине скорой помощи Ребенок разбился, выпав из окна 9 этажа в Уфе

Москва29 сен Вести.В Уфе устанавливаются обстоятельства гибели малолетнего ребенка в результате падения из окна, сообщает СУ СК по Башкирии в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия произошла во второй половине дня 28 сентября.

Ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев выпал из окна квартиры, расположенной на 9 этаже многоквартирного дома в городе Уфе говорится в сообщении

От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судмедэкспертизу. Опрашиваются очевидцы и члены семьи погибшего ребенка, а также устанавливаются причины и условия, которые привели к трагедии.