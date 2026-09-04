В Уфе 9-месячный мальчик утонул в ванной

СК установит причину смерти 9-месячного мальчика в ванной в Уфе В Уфе 9-месячный мальчик утонул в ванной

Москва4 сен Вести.Сотрудники Следственного комитета по Республике Башкортостан проводят процессуальную проверку по факту смерти 9-месячного ребенка, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Трагедия произошла в одной из квартир города Уфы.

Малолетний ребенок во время купания, оставшись ненадолго без наблюдения матери, утонул в ванной сказано в сообщении

В настоящее время оперативники осматривают место происшествия. С целью установления обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.