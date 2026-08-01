Москва1 авгВести.В больнице города Радужный умер пятилетний мальчик, получивший тяжелейшие травмы при падении из окна пятого этажа. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО – Югре.
Трагедия произошла 31 июля, в пятницу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома в 6 микрорайоне г. Радужный. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учрежденииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Следователи устанавливают детали и все обстоятельства случившегося.