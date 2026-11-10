На Камчатке житель Елизово обвиняется в избиении подростка Житель Камчатки предстанет перед судом за избиение подростка

Москва10 ноя Вести.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Елизово, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростку, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.

Фигурант признал вину частично, пояснив, что защищался от действий подростка. Уголовное дело будет направлено в суд говорится в сообщении

По версии следствия, 6 сентября 2026 года в одном из гаражно-строительных кооперативов между мужчиной и 16-летним подростком произошел конфликт, во время которого обвиняемый нанес несовершеннолетнему один удар острым предметом по голове. В результате подросток получил ушиб головного мозга легкой степени и перелом левой теменной кости.