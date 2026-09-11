Москва11 сен Вести.Полицейские провели доследственную проверку по факту получения телесных повреждений 16-летним подросткам в гаражно-строительном кооперативе "Подгорный" Елизово, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

В ходе проверки было установлено, что инциденту предшествовал конфликт и драка между несовершеннолетним и 57-летним местным жителем. После первого столкновения мужчина ушел в сторону гаражей, однако подросток последовал за ним, где между ними вновь возникла ссора. В ходе нее взрослый участник нанес юноше удар неустановленным предметом, в результате чего подросток был госпитализирован с травмой головы