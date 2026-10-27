Останина рассказала, куда обращаться в случае появления стаи бродячих собак Останина: служба 112 будет реагировать на сигналы о бродячих животных

Москва27 окт Вести.Граждане смогут сигнализировать о стаях бродячих собак по телефону 112. Об этом ИС "Вести" сообщила председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

К сожалению, до сегодняшнего дня единой службы реагирования не было. Поэтому сейчас служба 112 будет оперативно реагировать на вызовы, которые связаны с нападением животных, или угрозы, которые исходят от этих животных. Когда будет принят закон, мы обяжем реагировать экстренную службу. А то иногда случается, что несколько раз заявляют, что там бродячая собака, а дети идут в школу. Проходит день-два, а служба отлова не реагирует. А теперь за это будут отвечать - административный штраф заявила депутат

Ранее в трех муниципалитетах Оренбургской области ввели режим экстраординарной ситуации по бездомным собакам, который будет действовать в течение трех месяцев.