Юрист Манько: до начала движения эвакуатора свою машину можно забрать

Юрист объяснил, как забрать автомобиль до начала эвакуации Юрист Манько: до начала движения эвакуатора свою машину можно забрать

Москва28 сен Вести.Владелец машины может забрать ее без оплаты эвакуации и штрафстоянки, если сможет появиться до начала движения эвакуатора. Такое заявление сделал юрист Александр Манько в комментарии изданию "Абзац".

Сначала подойдите к инспектору ДПС. Решение о возврате принимает он, а не водитель эвакуатора пояснил юрист

По словам Манько, нужно предъявить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и полис ОСАГО, а затем убрать машину с неположенного места.

При этом юрист посоветовал снимать все события на видео. Вместе с тем он напомнил, что водителю необходимо быть трезвым.

Манько уточнил, что штраф за неправильную парковку все равно придется заплатить, но можно будет избежать расходов, связанных с эвакуацией машины и размещением на штрафстоянке.

Юрист добавил, что ни в коем случае не надо пытаться задержать эвакуатор, цепляясь за дверь или пролезая под колеса, так как это не только опасно для жизни, но также может ухудшить положение.

Ранее в Госдуме предложили давать водителям 15 минут на спасение машины от эвакуации.