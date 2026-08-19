В каких случаях собственник авто не отвечает за ДТП без его участия Юрист Скрипченко назвал ответственных за ДТП без участия собственника автомобиля

Москва19 авг Вести.Доверяя пользование транспортным средством другому лицу, следует оформлять любой документ, подтверждающий факт передачи машины. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал юрист Виктор Скрипченко, управляющий партнер компании "Скрипченко и партнеры".

Он добавил, что при отсутствии правильно оформленных документов вред, причиненный источником повышенной опасности, несет его собственник. Это закреплено в Гражданском кодексе.

Если вы кому-то передаете транспортное средство, следует должным образом оформлять документацию, чтобы себя застраховать пояснил юрист

По его словам, это может быть либо договор аренды транспортного средства, либо договор безвозмездного пользования транспортным средством.

Если у вас должным образом оформлены документы, то это будет являться основанием для того, чтобы с вас, как с собственника, эту ответственность снять заявил Виктор Скрипченко

Верховный суд России ранее заявил, что добровольная передача ключей и документов на автомобиль не освобождает собственника от ответственности за последствия аварии. Поводом для разъяснения стал гражданский спор о компенсации ущерба после ДТП, в котором водитель, управлявший чужой машиной, уничтожил второй автомобиль.