Москва19 авгВести.Доверяя пользование транспортным средством другому лицу, следует оформлять любой документ, подтверждающий факт передачи машины. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал юрист Виктор Скрипченко, управляющий партнер компании "Скрипченко и партнеры".
Он добавил, что при отсутствии правильно оформленных документов вред, причиненный источником повышенной опасности, несет его собственник. Это закреплено в Гражданском кодексе.
Если вы кому-то передаете транспортное средство, следует должным образом оформлять документацию, чтобы себя застраховатьпояснил юрист
По его словам, это может быть либо договор аренды транспортного средства, либо договор безвозмездного пользования транспортным средством.
Если у вас должным образом оформлены документы, то это будет являться основанием для того, чтобы с вас, как с собственника, эту ответственность снятьзаявил Виктор Скрипченко
Верховный суд России ранее заявил, что добровольная передача ключей и документов на автомобиль не освобождает собственника от ответственности за последствия аварии. Поводом для разъяснения стал гражданский спор о компенсации ущерба после ДТП, в котором водитель, управлявший чужой машиной, уничтожил второй автомобиль.