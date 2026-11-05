Юрист рассказал, при каких повреждениях на автомобиле можно ехать Юрист Свечников: на авто с помятой дверью можно доехать до сервиса своим ходом

Москва5 ноя Вести.На машине с вмятиной на бампере, капоте или двери можно доехать в автосервис самостоятельно – главное, чтобы дефекты не влияли на управляемость. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников.

Если поломка случилась в дороге и устранить ее на месте нельзя, водителю разрешается следовать к стоянке или сервису самому. Под эту норму попадают помятое крыло, бампер, дверь, царапины, треснувший пластик, оторванный молдинг. Самостоятельное движение допустимо при условии, что машина управляема, нормально тормозит, колеса не задевают кузов, сохранен световой обзор, а приборы и номера хорошо видны. Ехать надо на малой скорости со включенной аварийкой. Многодневное использование в режиме "потом починю" в эту логику уже не вписывается предупредил Свечников

Эксперт подчеркнул, что запрещено самостоятельное движение с неработающими тормозами, поврежденным рулевым управлением и сломанной сцепке при наличии прицепа. Кроме того, запрещено движение в темное время суток или при плохой видимости, если не горят передние или задние фонари, а также в дождь или снегопад, если не работают "дворники".