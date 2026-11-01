Эксперт Свечникова напомнила, как оформить аварию по европротоколу Специалист Свечникова: аварию по ОСАГО можно оформить через европротокол

Москва1 ноя Вести.Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова в беседе с RT дала рекомендации автомобилистам о том, как действовать после ДТП, чтобы получить страховую выплату. По ее словам, при определенных условиях аварию можно оформить без участия полиции — с помощью европротокола.

Сразу после столкновения водителю необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак. Если есть пострадавшие, следует звонить по номеру 112. Если же повреждены только автомобили и они мешают движению, их нужно убрать с проезжей части в соответствии с пунктом 2.6.1 Правил дорожного движения, предварительно зафиксировав на фото или видео расположение машин, следы и повреждения.

Нельзя уезжать без оформления, пить алкоголь до освидетельствования и подписывать документы, с которыми не согласны напомнила эксперт

Оформить ДТП без полиции по европротоколу можно, если столкнулись два транспортных средства, у обоих водителей есть полис ОСАГО, а вред причинен только автомобилям.

На бумажном бланке выплата ограничена 100 тыс. рублей, фиксация в приложении поднимет лимит до 400 тыс. Извещение нужно отправить страховщику за пять рабочих дней и 15 дней не ремонтировать машины без его согласия уточнила Свечникова

Заявление подается своему страховщику, а если пострадали люди — страховщику виновника. Потребуются паспорт, документы на машину, извещение или бумаги из полиции, а также реквизиты счета.

Страховщик решает вопрос по выплате за 20 дней, за просрочку платит 1% в день. Если сумма занижена, стоит подать претензию и идти к финансовому уполномоченному, экспертизу он назначит сам. Если доплату взыщет суд, страховщик обычно платит ещё штраф в половину ее суммы заключила эксперт

Ранее АГН "Москва" со ссылкой на представителя национального парка "Лосиный остров" рассказало, что делать при столкновении с лосем на дороге.