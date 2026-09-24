Юрист Багян рассказал, как получить компенсацию за упавшее на машину дерево Юрист Багян: при падении дерева на автомобиль владельцу положена компенсация

Москва24 сен Вести.Владельцам автомобилей, поврежденных упавшими деревьями, следует обращаться в суд или в страховую компанию для получения компенсации, рассказал изданию "Абзац" юрист Сергей Багян.

Он пояснил, что сразу после происшествия нужно вызвать сотрудников полиции для фиксации ущерба, а также сделать фото и видео. Помимо прочего, не помешает найти свидетелей, проверить, есть ли рядом уличные камеры, и выяснить владельца участка, на котором росло дерево.

Чтобы получить компенсацию, нужно привлечь независимую экспертную организацию, которая оценит стоимость ремонта.

Если падение произошло по вине ненадлежащего обслуживания зеленых насаждений, можно попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке либо обратиться с комплектом доказательств в суд рассказал Багян

Если же у владельца есть полис каско, который предусматривает компенсацию за подобные повреждения, то нужно идти напрямую в страховую компанию, подытожил юрист.