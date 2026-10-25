Эксперт Свечникова рассказала о взыскании ущерба с виновника ДТП без ОСАГО

Автоэксперт рассказала, как взыскать ущерб с виновника аварии без ОСАГО Эксперт Свечникова рассказала о взыскании ущерба с виновника ДТП без ОСАГО

Москва25 окт Вести.Если у виновника дорожно-транспортного происшествия отсутствует полис ОСАГО, обязанность по компенсации ущерба ложится на него лично. В такой ситуации исковое заявление целесообразно направить как водителю, управлявшему автомобилем в момент аварии, так и его собственнику. Об этом рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Софья Свечникова в разговоре с RT.

Как отметила специалист, это повышает шансы на возмещение убытков.

Без полиса виновник платит сам по статьям 15 и 1064 Гражданского кодекса России уточнила она

Если у виновника ДТП нет ОСАГО, ущерб можно взыскать с него лично в полном объеме (с новыми деталями, без износа), а также с собственника авто, если он не докажет законную передачу машины, отметила Свечникова.

По ее словам, своей страховой выплаты не будет. Деньги можно получить по КАСКО — тогда страховщик сам взыщет сумму с виновника.

Она также напомнила, что компенсацию вреда здоровью в такой ситуации выплачивает Российский союз автостраховщиков.

Отмечается, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля устанавливает независимый оценщик на основе рыночных цен. Виновника ДТП необходимо заблаговременно пригласить на осмотр. Затраты на эту экспертизу суд может взыскать с него в качестве судебных издержек.

С виновника также можно потребовать возмещения утраты товарной стоимости (УТС) — снижения рыночной цены автомобиля из-за следов ремонта. Как правило, ее рассчитывают для транспортных средств не старше пяти лет, пояснила эксперт.

По ее словам, если у должника нет средств для исполнения решения суда, взысканием занимаются судебные приставы. Они вправе удерживать до 50% от его заработной платы, арестовывать имущество, а при сумме долга от 30 тыс. рублей — ограничивать выезд за пределы страны.

Ранее также сообщалось, что Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО.