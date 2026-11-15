В "Авто.ру" объяснили, как вернуть машину со скрытыми дефектами Эксперт Демишева разъяснила порядок возврата автомобиля со скрытыми дефектами

Москва15 ноя Вести.Покупатель автотранспорта с непроявленными повреждениями после аварии может потребовать проведения ремонта, уценки или полного возврата денежных средств. Порядок действий зависит от статуса продавца, рассказала эксперт журнала "Авто.ру" Екатерина Демишева в беседе с RT.

Специалист обратила внимание на необходимость доказательства того, что технические проблемы возникли до момента передачи машины новому владельцу. При сделках между физическими лицами претензии принимаются в течение двух лет или в срок, оговоренный в договоре.

Несущественные изъяны вроде сколов на кузове не станут основанием для аннулирования сделки, тогда как серьезные дефекты, например нарушение геометрии кузова, дают право на возврат средств без обязательного доказательства умысла продавца, подчеркнула Демишева.

Приобретение машины в автосалоне подпадает под действие закона "О защите прав потребителей", если дилер выступает прямой стороной договора.

В течение первых двух недель вернуть или обменять автомобиль можно при наличии любых неполадок, тогда как по истечении этого срока понадобятся веские основания вроде неустранимого брака или задержки ремонта.

Она также напомнила, что продавец обязан удовлетворить обоснованные требования покупателя в десятидневный срок с момента получения письменной претензии. В случае отказа спор решается в судебном порядке.

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