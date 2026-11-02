Москва2 ноя Вести.Покупатели автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, порой сталкиваются с тем, что их машина находится в международном розыске. Предварительная проверка транспортного средства на российских государственных порталах не гарантирует чистоту сделки, так как внутренние базы данных не фиксируют полную историю происшествий и статусов машины за рубежом. Исправить ситуацию не сложно, но необходима поддержка инициативы кабмином, рассказал ИС "Вести" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, российские госслужбы не публикуют информацию об авариях, оформленных по европротоколу, зарегистрированных зарубежными страховыми компаниями. Так что, "критически важно" сделать доступ к этой информации.

По щелчку пальцев можно сделать. В Госавтоинспекцию все данные поступают, их нужно подгружать, соответственно, в выдачу на свой сайт и на портал "Госуслуги". Это простейшая история, которая не требует расходов госбюджета и так далее, но, конечно, страховым компаниям это все не понравится, потому что для них информация – это рынок… Мы очень надеемся, что правительство поддержит эту инициативу… Конечно, здесь нужно будет поработать Министерству внутренних дел, но тоже это решаемый вопрос. Тогда мы получаем прозрачный рынок… Мы получаем снижение мотивации у мошенников скручивать пробеги, скрывать аварии и так далее. Информация доступна – вот она, берешь ее и все. Мы получим через годы цивилизованный, понятный, прозрачный рынок б/у машин сказал Шапарин

Прозрачный рынок поддержанных автомобилей необходим, так как при текущих ценах это единственный доступный вариант для большинства покупателей, добавил он.

В РФ получить ответ от Интерпола, касающийся истории автомобиля, можно "через три года", указал автоэксперт Игорь Моржаретто.