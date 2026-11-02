Автоэксперт: в РФ получить ответ от Интерпола можно "через три года" Автоэксперт Моржаретто: у РФ достаточно сложные контакты с Интерполом

Москва2 ноя Вести.В РФ взаимодействие с Интерполом затруднено. Запросы направляются регулярно, однако сроки получения ответов нестабильны, могут составлять от трех недель до нескольких лет. Об этом заявил ИС "Вести" автоэксперт Игорь Моржаретто.

Так он прокомментировал ситуацию, когда автомобили, купленные россиянами по параллельному импорту, внезапно оказываются в розыске по линии Интерпола.

Сейчас достаточно сложные контакты с Интерполом. Наши органы обращаются туда, но ответ придет, может быть, через три недели, а может быть, через три года заявил эксперт

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит МВД устанавливать особый порядок регистрации автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола.