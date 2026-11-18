Москва18 ноя Вести.Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий размещать мобильные автозаправочные станции и торговые точки на площадках отдыха вдоль автомобильных дорог. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива правительства РФ предусматривает внесение поправок в законодательство об автомобильных дорогах, а также в закон о государственной компании "Российские автомобильные дороги".

Законопроект вводит понятие "мобильных объектов дорожного сервиса" – транспортных средств, оборудованных для обслуживания участников дорожного движения. К ним относятся автолавки, автомагазины, автоцистерны, фудтраки и мобильные АЗС.

Размещать такие объекты на придорожных площадках отдыха можно будет только с письменного согласия владельца автомобильной дороги. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить водителей и пассажиров необходимыми услугами во время поездок, а малому и среднему бизнесу – работать вдоль трасс без затрат на строительство стационарных объектов.