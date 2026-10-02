Пункты выдачи заказов маркетплейсов могут приравнять к ТЦ по налогам

В ГД внесли законопроект о налоге на имущество для ПВЗ по кадастровой стоимости Пункты выдачи заказов маркетплейсов могут приравнять к ТЦ по налогам

Москва2 окт Вести.Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов могут начать облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости наравне с торговыми центрами, офисами и объектами общепита. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, внесен на рассмотрение в Государственную думу, сообщает "Интерфакс".

Новая инициатива предлагает относить ПВЗ к категории объектов бытового обслуживания. Если здание или помещение будет включено в региональные перечни, налог начнет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной, а не из ежегодно уменьшающейся из-за амортизации балансовой стоимости.

Кроме того, площади пунктов выдачи будут учитываться при определении общего процента коммерческого использования объектов недвижимости (порог в 20%), что может перевести здания в статус торговых центров.

Вопрос об устранении правовой неопределенности в отношении ПВЗ обсуждался властями с конца 2024 года, а новые правила в случае принятия вступят в силу после публикации с начала очередного налогового периода.