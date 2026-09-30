С 1 октября в России вступят в силу изменения, которые затронут повседневную жизнь граждан и работу бизнеса. Банки станут осторожнее выдавать кредиты заемщикам с долгами, изменятся условия семейной ипотеки, появятся новые возможности для пополнения счетов через банкоматы, а маркетплейсы начнут работать по обновленным правилам. Главные нововведения — в материале ИС “Вести”.

Социальные выплаты и пенсии

Военные пенсии планируется проиндексировать на 4%. Это коснется не только самих военнослужащих, но и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС, ФСИН, Следственного комитета, ФСО и таможенной службы. Сумма будет зависеть от размера получаемого денежного довольствия, надбавок и выслуги лет.

Пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер составит 19 169,38 руб. Такая же выплата предусмотрена для пенсионеров, которым в сентябре была установлена первая группа инвалидности.

Пенсионеры с иждивенцами получат прибавку к пенсии. За одного нетрудоспособного члена семьи — 3194 руб., за двоих — 6389 руб., за троих и более — 9584 руб.

В нескольких регионах изменятся правила назначения единого пособия для беременных и детей до 17 лет. Пока что это только эксперимент, который проходит в трех регионах: в Подмосковье, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Социальный фонд России будет учитывать поступления на банковские счета и вклады всех членов семьи — если за год сумма превысит 200% от совокупного дохода семьи, в пособии может быть отказано.

Новые тарифы семейной ипотеки

Минфин утвердил изменения в семейной ипотеке, которые вступят в силу 1 октября. Теперь процентная ставка по льготной ипотеке будет зависеть от числа детей в семье и от региона и составит от 2% до 12%. Кроме того, максимальная сумма кредита увеличится до 18 млн руб., а максимальный срок субсидирования составит 15 лет.

Во всех регионах России — за исключением четырех столичных регионов — с 1 октября будут действовать указанные в таблице ставки.

Количество детей в семье Ставка Максимальная сумма кредита Один 10% годовых 6 млн руб. Два 8% годовых 8 млн руб. Три 6% годовых 10 млн руб. Четыре 4% годовых 10 млн руб. Пять 2% годовых 10 млн руб.

Для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей условия семейной ипотеки другие: ставки выше, но и максимальная сумма кредита больше.

Количество детей в семье Ставка Максимальная сумма кредита Один 12% годовых 12 млн руб. Два 10% годовых 15 млн руб. Три 8% годовых 18 млн руб. Четыре 6% годовых 18 млн руб. Пять и более 4% годовых 18 млн руб.

Новые тарифы и условия будут действовать для договоров, заключенных с 1 октября 2026 года.

Ипотека Фото: Getty Images

Пополнение счета наличными по СБП

Россияне смогут пополнять свой счет наличными через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей (СБП). На первом этапе услуга будет доступна только в банках, подключивших соответствующую возможность.

Установлены следующие лимиты:

не более 25 тыс. руб. за одну операцию;

до 50 тыс. руб. в сутки;

до 200 тыс. руб. в месяц.

Кредиты и микрозаймы

С 1 октября банки смогут реже выдавать кредиты гражданам, у которых большая часть дохода уходит на погашение долгов. Например, для потребительских кредитов без кредитного лимита доля выдач заемщикам с ПДН выше 50% будет ограничена 15%, с ПДН выше 80% — 1%.

Микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать клиенту третий заем с полной стоимостью выше 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных заема с такой же ставкой. При этом будут учитываться не только заемы, оформленные в МФО, но и договоры с любыми другими кредитными организациями.

Коммунальные услуги

С 1 октября тарифы ЖКУ будут проиндексированы — на 8–22% в зависимости от региона. Например, для Москвы установлен индекс 15%, Московской области — 12,8%, Санкт-Петербурга — 14,6%, Ленинградской области — 9,2%. Однако это не означает, что квитанции увеличатся ровно на этот процент: конкретная сумма будет зависеть от объема потребления, набора услуг и решения региональных властей.

Бизнес

Вступает в силу закон о платформенной экономике. Он затронет многих участников онлайн-торговли: цифровые площадки, партнеров, продавцов и покупателей. Среди прочего документ установит правила заключения договоров с продавцами и исполнителями, изменения их условий, размещения карточек товаров, предоставления скидок, работы ПВЗ и рассмотрения споров.

Появятся лимиты на работу самозанятых через цифровые платформы с одним заказчиком. С октября для ряда отраслей начинает применяться критерий систематической работы на одного заказчика: более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. Это связано с новым законом о платформенной экономике и направлено на выявление ситуаций, когда гражданско-правовые отношения фактически подменяют трудовые.

Начнется выдача лицензий на торговлю табачной и никотинсодержащей продукции. Для розничной торговли она оформляется на каждый торговый объект, а для развозной — на каждое транспортное средство. Выдача лицензий стартует 1 октября, максимальный срок — пять лет. Кроме того, будут уточняться запретные зоны для продажи табака и вейпов.

Появятся новые штрафы для маркетплейсов и продавцов. Речь идет о статьях 14.69 и 14.70 КоАП РФ. В частности, операторы могут быть оштрафованы за нарушение правил предоставления скидок за счет продавца и за невыполнение ряда обязанностей перед партнерами платформы.

Налоги

НДС по долгосрочным договорам. Если продавец заключил договор ранее, а затем из-за изменения налогового законодательства у него появилась обязанность платить НДС, вводится специальный порядок. В определенных случаях налог нужно будет выделять из уже установленной цены. Счет-фактуру в таком случае выставлять не нужно.

НДС 10% на детские товары. Продавцы товаров для детей, чтобы подтвердить право на льготную ставку НДС 10%, должны будут предоставить сертификат или декларацию соответствия.