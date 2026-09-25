Новые условия и ставки семейной ипотеки: что изменится с 1 октября 2026 года

Министерство финансов России анонсировало изменения в семейной ипотеке с 1 октября, которые коснутся максимальной суммы кредита, процентной ставки и срока субсидирования. Объясняем, кому будет доступен ипотечный кредит, какие условия установлены для разных регионов и что изменится для новых заемщиков.

Что изменится в семейной ипотеке с 1 октября 2026 года

Договоры по семейной ипотеке, заключенные с 1 октября 2026 года, будут действовать на новых условиях — теперь процентная ставка будет зависеть от числа детей в семье и от региона. Она составит от 2% до 12%. Кроме того, максимальная сумма кредита увеличится до 18 млн руб., а максимальный срок субсидирования составит 15 лет.

Это сделает “Семейную ипотеку” более адресной и демографически ориентированной программой говорится в сообщении Минфина

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на семейную ипотеку правительство выделит почти 66 млрд руб.

Новые ставки и лимиты семейной ипотеки

Условия семейной ипотеки в регионах России

На территории всей России за исключением четырех столичных регионов будут действовать следующие условия и ставки:

семьи с одним ребенком: ставка — 10% годовых, максимальная сумма кредита — 6 млн руб.;

семьи с двумя детьми: ставка — 8%, лимит — 8 млн руб.;

семьи с тремя детьми: ставка — 6%, лимит — 10 млн руб.;

семьи с четырьмя детьми: ставка — 4%, лимит — 10 млн руб.;

семьи с пятью и более детьми: ставка — 2%, лимит — 10 млн руб.

Для получения семейной ипотеки хотя бы один ребенок должен быть младше семи лет

Также программа доступна семьям с несовершеннолетним ребенком-инвалидом — ставка составит 6% вне зависимости от количества детей и региона.

Ставки и лимиты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Для жителей столичных регионов новые условия семейной ипотеки другие: ставки выше, но и максимальная сумма кредитов больше:

семьи с одним ребенком: ставка — 12% годовых, максимальная сумма кредита — 12 млн руб.;

семьи с двумя детьми: ставка — 10%, лимит — 15 млн руб.;

семьи с тремя детьми: ставка — 8%, лимит — 18 млн руб.;

семьи с четырьмя детьми: ставка — 6%, лимит —18 млн руб.;

семьи с пятью и более детьми: ставка — 4%, лимит — 18 млн руб.

Как и остальных регионах, здесь действует обязательное условие — хотя бы один ребенок в семье должен быть младше семи лет.

Ипотека ТАСС Фото: ТАСС

На какой срок будут субсидировать семейную ипотеку

После того как изменения вступят в силу, максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита составит 15 лет. Минфин пока не уточнил, смогут ли банки выдавать такие кредиты на более длительный период и какая ставка будет действовать после окончания срока субсидирования.

Опять же, этот срок не распространяется на тех, кто взял кредит до вступления изменений в силу. Например, если семья в 2024 году оформила семейную ипотеку под 6% на 25 лет, новое 15-летнее ограничение к этому договору задним числом применяться не должно.

Как изменятся условия семейной ипотеки на строительство дома

Ставка по льготной семейной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) останется на уровне 6%. Она не зависит ни от количества детей, ни от региона. Также этот процент распространяется на покупку участка, на котором планируется строить частный дом, и на завершение уже начатого строительства. При этом заниматься стройкой должен подрядчик: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Так, московская семья с одним ребенком при покупке квартиры сможет взять ипотечный кредит по программе со ставкой до 12%, а при строительстве частного дома — до 6%.

Получить кредит для строительства дома могут:

семья с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет;

семья с ребенком-инвалидом.

Дом Фото: Globallookpress

Что будет с уже оформленной ипотекой

Новые условия коснутся тех, кто будет оформлять семейную ипотеку с октября 2026 года. Если договор заключен до этой даты, новые ставки от 2% до 12% к нему не применяются. Другими словами, семья, которая получила кредит со ставкой 6%, не перейдет автоматически на ставку 10% или 12% годовых после вступления изменений в силу.

Первоначальный взнос и одна ипотека на семью

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет не менее 20%. Об изменении этого параметра Минфин не сообщал.

Также не отменялось еще одно введенное ранее правило: с 1 февраля 2026 года действует принцип “на одну семью — один льготный кредит”, а супруги должны выступать созаемщиками. Однако воспользоваться семейной ипотекой повторно можно, но при соблюдении двух условий: предыдущий кредит, полученный после 23 декабря 2023 года, полностью погашен, а после его оформления родился еще один ребенок.